Зеленский поручил правительству прекратить авиасообщение с Беларусью

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В ОП рассказали, что у президента прошло совещание, на котором проанализировали вчерашние события с принудительной посадкой в Минске пассажирского самолета компании Ryanair, на котором летел бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

В совещании участвовали премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и четыре министра: Дмитрий Кулеба, Арсен Аваков, Герман Галущенко и Александр Кубраков.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и о закрытии воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну», — сообщили в ОП по итогам совещания.

Шмыгаль после совещания созвал внеочередное заседание правительства на завтра (25 мая), на котором рассмотрят вопрос авиасообщения. По словам главы правительства, Министерство иностранных дел и Министерство инфраструктуры уже готовят пакет соответствующих решений. Он обещает, что Украина «должным образом» отреагирует на ситуацию с принудительной посадкой самолета.

Отметим, Великобритания и Литва на фоне принудительной посадки самолета Ryanair решили прекратить полеты через территорию Беларуси.