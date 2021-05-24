Зеленский поручил правительству прекратить авиасообщение с Беларусью
- Автор:
- Виктория Мартынюк
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Пресс-служба Офиса президента Украины
Президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
В ОП рассказали, что у президента прошло совещание, на котором проанализировали вчерашние события с принудительной посадкой в Минске пассажирского самолета компании Ryanair, на котором летел бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.
В совещании участвовали премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и четыре министра: Дмитрий Кулеба, Арсен Аваков, Герман Галущенко и Александр Кубраков.
«Учитывая сложившуюся ситуацию, президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и о закрытии воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну», — сообщили в ОП по итогам совещания.
Шмыгаль после совещания созвал внеочередное заседание правительства на завтра (25 мая), на котором рассмотрят вопрос авиасообщения. По словам главы правительства, Министерство иностранных дел и Министерство инфраструктуры уже готовят пакет соответствующих решений. Он обещает, что Украина «должным образом» отреагирует на ситуацию с принудительной посадкой самолета.
Отметим, Великобритания и Литва на фоне принудительной посадки самолета Ryanair решили прекратить полеты через территорию Беларуси.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- Беларусская оппозиция, ряд стран Евросоюза и США осудили действия властей Беларуси и потребовали освободить Протасевича. Беларусь назвала «воинственной» реакцию стран. Режим Лукашенко поддержала Россия, депутаты парламентской партии ОПзЖ, а также нардеп Евгений Шевченко, которого на фоне этого исключили из «Слуги народа».
- Правозащитный центр «Вясна» признал Протасевича политзаключенным. Где он сейчас находится — неизвестно. КГБ Беларуси в ноябре 2020 года внес Протасевича и основателя NEXTA Степана Путило в «список лиц, причастных к террористической деятельности». Протасевичу грозит до 15 лет лишения свободы.