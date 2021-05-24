Задержание Протасевича: «ЕС» и «Голос» требуют санкций против Лукашенко и остановки авиасообщения

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Парламентские партии «Европейская солидарность» и «Голос» призвали украинскую власть ввести санкции против режима Александра Лукашенко и ограничить авиационное сообщение с Беларусью из-за посадки в Минске самолета Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем на борту.

«Голос» и Петр Порошенко от лица «ЕС» обвинили руководство Беларуси в варварских методах борьбы с оппозицией, государственном терроризме и воздушном пиратстве с «практиками большевистского и нацистского режимов».

Порошенко призвал украинские власти и западных партнеров ввести персональные санкции, прекратить авиационные полеты над территорией Беларуси, установить запрет на полеты самолетов «Белавиа» в аэропорты Украины, прекратить импорт беларусской электроэнергии, а также усилить работу украинских спецслужб по защите беларусов, которые бежали в Украину от режима Лукашенко.

«Голос» также призывает к расширенным санкциям против Лукашенко и чиновников, задействованных в операции по захвату Протасевича, ограничить авиационное сообщение, рекомендовать всем самолетам обходить воздушное пространство Беларуси и приобщиться к привлечению режима Лукашенко к ответственности в соответствии с международным правом.

Порошенко также потребовал расследовать возможный срыв спецоперации по задержанию бойцов российской «ЧВК Вагнера». Он также добавил, что сравнения операций по «Вагнеру» и Протасевичу неуместны, поскольку Лукашенко незаконно задержал оппозиционера, а целью украинской спецоперации было привлечь к ответственности российских военных преступников.