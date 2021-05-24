Советник главы ОП Подоляк назвал «международным терроризмом» ситуацию с рейсом Rynair в Беларуси, а Россию — организатором

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Каролина Ускакович / «Бабель»

В Офисе Президента Украины воздушный инцидент с рейсом Афины — Вильнюс назвали проявлением международного терроризма, а Россию — его главным организатором.

Об этом Укринформу сообщил советник руководителя Офиса главы государства Михаил Подоляк.

«Воздушный инцидент в Беларуси с рейсом Афины — Вильнюс — это, несомненно, прямое проявление международного терроризма. И трактоваться данный инцидент должен однозначно», — заявил Подоляк.

Он считает, что главным организатором и выгодоприобретателем принудительной посадки является РФ. Советник ОП отметил, что действия беларусских властей требуют жесткой юридической оценки.

«Минимально это может быть «запрет на небо», изоляция страны от прямых коммуникаций с цивилизованным миром. Оптимально — прямые персональные санкции в отношении авторов данного иезуитского сценария», — отметил Подоляк и добавил, что средств воздействия на официальный Минск не так много.

Напомним, что 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет компании Ryanair, на котором он летел из Афин в Вильнюс, экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Самолет был уже недалеко от Вильнюса, но вернулся на вынужденную посадку в Минск.

Европейский Союз и США призвали Беларусь немедленно освободить Протасевича и провести международное расследование инцидента с перехватом самолета. Кроме того, ЕС заявил, что самолет сел в Минске, а не в Вильнюсе из-за беларусского военного истребителя.