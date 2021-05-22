В некоторых штатах Индии объявили эпидемию редкого грибкового заболевания, которое выявляют у пациентов с коронавирусом

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OSCAR DEL POZO / Contributor

В Индии у больных коронавирусом развивается редкое грибковое заболевание — мукормикоз. Эксперты считают, что оно спровоцировано неконтролируемым использованием стероидов в борьбе с COVID-19.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что «черный грибок» убивает более 50% больных коронавирусом в считанные дни. В столице Индии Нью-Дели созданы специальные больничные палаты для борьбы с мукормикозом.

Штат Махараштра со столицей Мумбаи — один из штатов, наиболее пострадавших от второй волны коронавирусной инфекции — зарегистрировал более 2 тысяч случаев мукормикоза. Штаты Раджастан и Телангана объявили об эпидемии «черного грибка».

Заболевание названо «черным грибком», потому что вызывает почернение или изменение цвета носа. Заболевание также может вызывать ухудшение зрения, боль в груди, затрудненное дыхание и кашель с кровью.

Некоторые врачи говорят, что сильнодействующие стероиды, используемые для лечения тяжелой формы COVID-19, могут снизить иммунитет и повысить уровень сахара, тем самым способствуя развитию «черного грибка». Кроме того, многие лекарства, используемые для борьбы с COVID-19, подавляют иммунную систему организма, которая обычно защищает человека от грибковой инфекции.

Мукормикоз — редкая инфекция, вызванная плесневыми грибами, которые обычно встречаются в почве, растениях, навозе и гниющих фруктах и овощах. Гриб поражает носовые пазухи, мозг и легкие и может быть опасным для жизни больных диабетом или людей с ослабленным иммунитетом, в частности с ВИЧ/СПИДом или онкозаболеванием.