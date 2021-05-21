США ввели санкции против компаний и судов, которые строят газопровод «Северный поток — 2»

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Nord Stream 2

США ввели санкции против российских компаний и судов, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Министерство финансов страны.

В списке 13 суден: «Академик Черский», «Артемис оффшор», «Бахтемир», «Балтийский исследователь», «Финвал», «Капитан Беклемишев», «Мурман», «Нарвал», «Сивуч», «Спасатель Карев», «Умка», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев».

Также санкции ввели в отношении компаний «Мортранссервис», федерального государственного бюджетного учреждения «Морская спасательная служба» и Самарского теплоэнергетического имущественного фонда. Однако с «Морской спасательной службой» можно работать в сферах, не связанных со строительством газопровода.

В то же время о санкциях против компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG не сообщается — СМИ писали, что США не будут их вводить, чтобы не испортить отношения с Германией. 20 мая Госдеп США передал Конгрессу список участников строительства «Северного потока — 2», которые попадут под санкции: там была компания Nord Stream 2 AG, но в отношении ее сделали исключение, мотивированное «интересами национальной безопасности».