Испания с 7 июня открывается для всех вакцинированных туристов — даже не из стран ЕС

Новости

Miquel Fabre / Flickr

Испания с 7 июня открывается для туристов из любой точки мира, которые провакцинировались от коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Педро Санчес на международной туристической выставке, сообщает Reuters.

С 24 мая Испания также позволит туристам из 10 стран, не входящих в ЕС, но которые входят в список стран с низким риском заражения коронавирусом, въезжать без негативного ПЦР-теста. В этом списке будут, в частности, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Израиль.

Испания была одной из стран Европы, наиболее пострадавших от пандемии. В стране с начала пандемии зарегистрировали более 78 тысяч смертей от коронавируса. Сейчас же уровень инфицирования снизился, поскольку вакцинация быстро продвигается, что в свою очередь позволило большинству регионов отменить комендантский час.

До пандемии Испания была второй по посещаемости страной мира. В прошлом году туризм упал на 80%. Ожидается, что уже к концу этого года в Испанию приедет 70% туристов от уровня, который был до пандемии.

Напомним, что Европейский Союз с 1 июля запускает паспорта вакцинации. На эту же дату запланирован их запуск и в Украине. Правительство уверяет, что они будут совместимы с европейскими — то есть украинцы смогут путешествовать в страны ЕС.