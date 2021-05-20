Израиль решил прекратить огонь в секторе Газа. ХАМАС это подтвердил

Новости

Ali Jadallah / Anadolu Agency / Getty Images

Члены кабинета безопасности Израиля в четверг, 20 мая, проголосовали за прекращение огня в секторе Газа. Эту информацию подтвердил офис главы правительства Биньямина Нетаньяху, передает The Times of Israel.

По данным израильских СМИ, армейские подразделения Израиля перейдут в режим прекращения огня с 02:00 (по Киеву) 21 мая. В то же время офис правительства сообщил, что время еще надо согласовать. Отмечается, что министры согласились принять инициативу Египта о взаимном прекращении огня без каких-либо условий.

Агентство Reuters пишет, что ХАМАС подтвердил, что «взаимное и одновременное» прекращение огня наступит в Газе с 02:00.

Самое большое за последние годы обострение между движением ХАМАС, правящим в секторе Газа, и Израилем продолжается уже 11 дней. За это время ХАМАС и другие группировки выпустили по израильской территории около 3 500 ракет.