В России и Германии приветствовали решение США отказаться от санкций против «Северного потока — 2». Зеленский считает это проигрышем Байдена

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Nord Stream 2 / Aксель Шмідт

В России и Германии поприветствовали решение США отказаться от дальнейших санкций против газопровода «Северный поток — 2».

Об этом заявили канцлер Германии Ангела Меркель и представитель российского президента Дмитрий Песков.

В России назвали решение США «позитивным сигналом». Песков заявил, что все участники проекта заинтересованы в скорейшей его реализации.

«Независимо от этого решения работа велась, и мы не раз констатировали намерение завершить этот проект как можно скорее», — пояснил он.

Ангела Меркель отметила, что таким образом президент США Джо Байден сделал шаг навстречу своему союзнику.

«Президент Байден, разумеется, немного к нам приблизился по конфликту вокруг «Северного потока — 2», на который у нас разные взгляды», — сказала она.

В то же время в Украине таким решением откровенно недовольны. Президент Владимир Зеленский считает это проигрышем Байдена в противодействии России.

«Велик риск, что [россияне] могут надавить на Соединенные Штаты или у них будут какие-то договоренности... Я считаю, что это будет проигрыш США. Я считаю, что это будет проигрыш лично президента Байдена. Я говорю откровенно, почему это будет серьезная геополитическая победа Российской Федерации и новое перераспределение сил и влияния», — пояснил он.

В Верховной Раде готовятся разработать проект постановления об обращении к Конгрессу США с просьбой ввести санкции против газопровода. Соответствующее поручение профильному комитету дал председатель парламента Дмитрий Разумков.