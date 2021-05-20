Зеленский выступает за привлечение США к переговорам по Донбассу. Параллельно хочет вести прямые переговоры с Россией
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Пресс-служба Офиса президента Украины
Президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает действующие форматы переговоров по Донбассу, но выступает за привлечение к ним США.
Об этом он заявил на пресс-конференции 20 мая.
«Почему не останавливаем «нормандский формат»? Потому что другой площадки пока нет. Я действительно выступаю за параллельный разговор с президентом РФ. Я считаю, что мы это сделали вовремя и это остановило некоторые вещи», — пояснил Зеленский.
Он подчеркнул, что количество военных России на границах Украины уменьшается, но очень медленно. По словам Зеленского, в аннексированном Крыму находятся 35 тысяч российских военных, на оккупированном Донбассе — еще 35 тысяч боевиков, включая 3 тысячи россиян, а вдоль границ находятся от 47 до 80 тысяч.
«Я считаю, что кроме «нормандского формата» будет прямой разговор с президентом России. Кроме прямого разговора я вижу еще формат привлечения США в эту дискуссию. В каком формате — пока не готов об этом говорить», — отметил он.
Зеленский заявил, что у Украины нет другого шанса, и прекращать войну нужно сейчас, когда президентом России является Владимир Путин.
- Зеленский 20 апреля в видеообращении предложил Путину провести встречу на Донбассе, где идет война. По его словам, на встрече советников лидеров «нормандской четверки» прозвучало предложение провести встречу на линии разграничения на Донбассе, чтобы воочию увидеть войну.
- 22 апреля Путин заявил, что если Зеленский хочет обсуждать с ним вопросы Донбасса, то ему нужно напрямую общаться с главарями боевиков «ЛДНР». Но «если речь идет о развитии двусторонних отношений», то предложил встретиться в Москве «в любое удобное время».
- Вскоре после этого Зеленский отметил, что встреча с Путиным обязательно состоится. Но украинский лидер предлагает провести ее в Ватикане. По его словам, Ватикан — «идеальное место для диалога о мире».