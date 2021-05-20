Партия Кличко готовится к участию в парламентских выборах

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Скакодуб Андрій / POOL / УНИАН

Партия мэра Киева Виталия Кличко УДАР готовится к следующим парламентским выборам.

Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы возродить наши ячейки во всех областях, чтобы принять участие в срочных или досрочных выборах в Верховную Раду. У нас парламентско-президентское государство, поэтому нам обязательно нужны представители в Верховной Раде, которые будут представлять нашу политическую силу», — заявил Кличко.

Мэр Киева опроверг подготовку к президентской кампании.

В тоже время он подтвердил, что сейчас его консультирует американский политтехнолог Джордж Бирнбаум, который работал на выборах в конгресс и сенат США, а также консультировал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.