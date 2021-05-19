Курс биткоина упал до $35 тысяч. Эксперты обвиняют Китай
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Unsplash / André François McKenzie
За последние 24 часа биткоин потерял в цене 18,95% и теперь стоит $35 245 — стоимость криптовалюта обвалил Китай. Об этом свидетельствуют данные Coin Desk, а детали сообщает BBC.
Пекин во вторник, 18 мая, запретил финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с транзакциями с криптовалютами (хранение и управления). Он также предостерег инвесторов от спекулятивной торговли ими.
В совместном заявлении трех регуляторов сказано, что виртуальные валюты «не поддерживаются реальной стоимостью», их ценами легко манипулировать, а торговые контракты не защищены китайским законодательством.
Другие цифровые монеты, такие как Etheruem и Dogecoin, также потеряли в цене — 25% и 29% соответственно.
Торговля криптовалютами является незаконной в Китае с 2019 года — тогда этот шаг предприняли, чтобы прекратить отмывание денег. Но люди по-прежнему могут торговать такими валютами, что и обеспокоило в этот раз Пекин.
Перед этим американский изобретатель и предприниматель Илон Маск дважды обрушил стоимость биткоина: сначала стоимость криптовалюты упала на 15% — до $46 тысяч (после его заявления о том, что компания Tesla обеспокоена «растущим использованием ископаемого топлива для майнинга биткоина и транзакций», что наносит вред экологии), затем к $42 708 (после его твита).
Пиковой стоимость биткоина была 17 апреля 2021 года— почти $62 тысячи.
- Сам Илон Маск активно продвигает шуточную криптовалюту Dogecoin. Он несколько раз поднимал ее стоимость, но обвалил после появления в шоу Saturday Night Live в качестве ведущего и участника скетчей. Он признал ее «лохотроном». Маск после шоу потерял $20 миллиардов.