Курс биткоина упал до $35 тысяч. Эксперты обвиняют Китай

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За последние 24 часа биткоин потерял в цене 18,95% и теперь стоит $35 245 — стоимость криптовалюта обвалил Китай. Об этом свидетельствуют данные Coin Desk, а детали сообщает BBC.

Пекин во вторник, 18 мая, запретил финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с транзакциями с криптовалютами (хранение и управления). Он также предостерег инвесторов от спекулятивной торговли ими.

В совместном заявлении трех регуляторов сказано, что виртуальные валюты «не поддерживаются реальной стоимостью», их ценами легко манипулировать, а торговые контракты не защищены китайским законодательством.

Другие цифровые монеты, такие как Etheruem и Dogecoin, также потеряли в цене — 25% и 29% соответственно.

Торговля криптовалютами является незаконной в Китае с 2019 года — тогда этот шаг предприняли, чтобы прекратить отмывание денег. Но люди по-прежнему могут торговать такими валютами, что и обеспокоило в этот раз Пекин.

Перед этим американский изобретатель и предприниматель Илон Маск дважды обрушил стоимость биткоина: сначала стоимость криптовалюты упала на 15% — до $46 тысяч (после его заявления о том, что компания Tesla обеспокоена «растущим использованием ископаемого топлива для майнинга биткоина и транзакций», что наносит вред экологии), затем к $42 708 (после его твита).

Пиковой стоимость биткоина была 17 апреля 2021 года— почти $62 тысячи.