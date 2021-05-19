Атака на трубопровод Colonial Pipeline: хакеры получили $90 млн в биткоинах

Новости

Michael M. Santiago / Staff

Хакерская группировка DarkSide, которую связывают с Россией, получила после взлома крупнейшего в США топливного трубопровода Colonial Pipeline $90 миллионов в биткоинах.

Об этом пишет NBC News со ссылкой на исследования лондонской аналитической компании Elliptic и группы безопасности Intel 471.

Специалисты идентифицировали кошелек, который хакеры использовали для сбора денег. По их данным, разработчик DarkSide получил $15,5 миллиона долларов, а еще около $74,7 миллиона ушли его аффилированным лицам.

Выкуп хакерам-вымогателям заплатили из 47 различных кошельков. В Elliptic подсчитали, что средний платеж составил $1,9 миллиона.

Позже генеральный директор Colonial Pipeline подтвердил, что заплатил хакерам выкуп, однако сумма другая — $ 4,4 миллиона.

Ранее Bloomberg и The New York Times со ссылкой на источники писали, что оператор заплатил хакерам $5 миллионов, или около 75 биткоинов, за разблокировку данных компьютеров и возвращение украденных данных, хотя ранее компания заявляла, что не будет платить выкуп.