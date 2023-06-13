Чому вихід ЗСУ на кордони України 1991 року ― в інтересах США. Провідні світові медіа про війну 13 червня

Програмну статтю про необхідність США підтримувати Україну до повної перемоги над росією у впливовому міжнародному виданні Foreign Affairs опублікував колишній керівник цього медіа, а тепер член дослідницького центру Council of Foreign Relations Гідеон Роуз. Упродовж повномасштабної війни росії проти України його позиція змінювалась: спершу він, як і більшість іноземних експертів, вважав, що Києву забракне сил стримати такого величезного ворога, як росію. Тоді він виступав за підтримку Заходом України, але метою підтримки називав вихід ЗСУ на фактичні кордони країни станом на 23 лютого 2022 року. Тепер він запевняє, що вільний світ має підтримувати повернення Україною всіх своїх територій, вихід на кордони 1991 року і «безпекову парасольку» від зазіхань інших країн у майбутньому. І причина цього не стільки в поведінці України, як у реальному балансі сил, який показала ця війна.

По-перше, виявилось, що росія не просто має заскорузлу і неефективну армію ― вона здебільшого погрожує, рідко доводячи ситуацію до справжньої ескалації. І навіть коли Москва намагається щось зробити ― наприклад, ракетними обстрілами послабити волю українців до опору, то досягає зазвичай протилежних результатів. Ця ситуація нагадує Роузу ситуацію з Ізраїлем у середині минулого століття. Тоді сильніші арабські сусіди постійно погрожували ескалацією у відповідь на постачання Заходом зброї Тель-Авіву. Однак переважно це були пусті слова. Американська сторона вирішила, що як Вашингтон однаково запекло критикуватимуть і за три надані рушниці, і за триста, але наслідки не зміняться, то краще надати Ізраїлю сотні зразків зброї. Так само варто вчинити й у випадку Україні, оскільки зі своїми розмовами про ескалацію росіяни явно блефують, а застосування ядерної зброї вкрай малоймовірне. І, зрештою, якщо воно станеться, то ціллю будуть самі українці ― а в Україні, запевняє Роуз після поїздки сюди, цього бояться значно менше, ніж у ЄС чи США.

Також американському оглядачу очевидно, що ані поточний контрнаступ, ані навіть вихід на кордони 1991 року не завершать цієї війни. Україна й надалі перебуватиме поряд із ворожим сусідом. «Німцям знадобилася поразка у двох світових війнах, щоб зрозуміти, що силою вони нічого не досягнуть. Можливо, росіянам потрібна як поразка в цій війні з Україною, так і поразка в поточній де-факто Холодній війні, яку Кремль веде з усім ліберальним світом», ― пише Роуз. І перемога Заходу тут означатиме не просто вихід на державний кордон України, а системне приниження і знищення російської армії, щоб до якнайбільшої кількості росіян дійшло, що у воєнний спосіб їм ліберальний світ не перемогти. На ділі зараз це означає невпинну і щедру підтримку Заходом ЗСУ.

Що ж до закидів, ніби поточна війна відволікає США від важливіших конфліктів на кшталт потенційної війни з Китаєм через Тайвань, то це максимально далеке від правди твердження, запевняє Роуз. У самому Тайвані переконані: поразка росії доведе, що авторитарні режими не можуть посягати на права демократій, і спонукають Захід не облишати допомогу Україні. Крім того, зараз країни НАТО можуть перевіряти, як показує себе та чи інша зброя на полі бою, наскільки ефективні різні тактики ― і це не відволікання від важливіших конфліктів, а поліпшення своїх позицій в їх очікуванні. Зрештою, очевидно, що перемога росії зараз посилить Китай у майбутньому.

У підсумку виходить, що війна, яка мала на меті кинути виклик Заходу і послабити його, навпаки, зробила його сильнішим, а США від ролі «глобального поліцейського» повернулися до ролі арсеналу демократії, підсумовує Роуз. «І тепер ― час завершити справу», ― пише він, натякаючи на ще активнішу підтримку Києва.

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