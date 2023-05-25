Тепер росіянам для оборони кордону треба виділити військових, яких у них і без того бракує. Провідні світові медіа про війну 25 травня

Про наслідки рейду російських антипутінських сил на території Бєлгородської області пише CNN. Кореспондент видання побував на пресконференції російських бійців, яких він назвав «російськими дисидентами», неподалік від українського кордону з Бєлгородщиною. І пише, що зухвала вилазка росіян може наробити Україні проблем. «У США сприйняли новину про використання західної допомоги на російській території з помірним, але жахом», ― зазначають у матеріалі. Утім, ідеться не про снаряди, а про броньовану транспортну техніку, зокрема MRAP і Humveе, яку, як запевнили росіяни, «можна придбати в будь-якому воєнторзі». Однак у Пентагоні все одно заявили про свою пильну увагу до події.

Представники легіону «Свобода росії» та «Російського добровольчого корпусу» запевняють, що діяли самостійно, лише «радячись» з українськими союзниками, водночас українська влада може тільки порадіти результатам рейду, йдеться в матеріалі. Принаймні дестабілізувати росію цим кроком вдалося. Видання наводить коментарі власника «ПВК Вагнера» (солдатів якого автори статті назвали «псами цієї війни») Євгенія Пригожина. Він припустив, що російській владі байдуже на власні державні кордони, і закликав «заради справедливості» відправити на фронт дітей російської еліти. Така різкість уже є істотним результатом того, що російські опозиційні сили назвали «просто розвідувальною вилазкою».

Символічним моментом у цій війні назвав вилазку на російську територію автор видання Atlantic Council Пітер Дікінсон. Пʼятнадцять місяців росіяни намагаються захоплювати та атакувати дронами й ракетами українську територію, вважаючи себе безкарними. Тепер вони отримали удар у відповідь ― із такими ж заявами з українського боку, що «це не ми» і «це внутрішній російський конфлікт». Однак, окрім цієї зухвалої відплати, операція на Бєлгородщині має інший, стратегічно важливіший ефект. Така подія не може залишитися без реакції, пише Дікінсон. Невідомо, як саме реагуватиме путін, але посилення захисту російсько-українського кордону точно має відбутися. Адже для такого «ватажка», як російський диктатор, залишати можливість майже безперешкодно зайти на десятки кілометрів углиб росії абсолютно неприпустимо ― це занадто сильно бʼє по його авторитету. Тож цю ситуацію необхідно змінити.

Зробити це можливо лише в один спосіб ― відправити до кордону більше військової техніки та солдатів. При цьому, якщо вірити міністру оборони Британії Бену Воллесу, 97% російських військ уже перебувають в Україні. Отже, єдине, що можна в такій ситуації зробити, ― це забрати частину військ з української території. Напередодні українського контрнаступу це останнє, що бажає зробити путін. Тим дошкульнішіми є подібні удари по російській території.

Так, Захід виступає проти використання наданої їм зброї в бойових діях на російській території, пише Дікінсон. Партнери України точно не будуть у захваті від створення ЗСУ чи союзними військами плацдарму на російській території. Однак на подібні вилазки Вашингтон чи Брюссель, найімовірніше, погодяться ― і в майбутньому варто чекати нових акцій. Як і послаблення путінських військ в Україні. «Схоже, українські військові командири вчергове перехитрили ворога», ― підсумовує Дікінсон.

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