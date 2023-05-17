«Зустрічай український «Залізний купол», росіє». Провідні світові медіа про війну 17 травня

Численні видання пишуть про відбиту ЗСУ ракетну атаку росіян на Київ, яка сталась у ніч на вівторок, 16 травня. «Зустрічай український «Залізний купол», росіє», — констатують у POLITICO, а Sky News пояснює, що стало запорукою успішного збиття українськими силами оборони всіх ракет нападника, включно із 6 начебто гіперзвуковими «Кинджалами» та 10 балістичними ракетами. Систему української ППО видання порівнює із цибулевими кільцями: це ешелонована система, у якій свою роль виконують і система Patriot, і переносні зенітно-ракетні комплекси на кшталт Starstreak. Усі ці засоби захисту інтегровані в одну систему, яка захищає і від дронів, і від балістики. У підсумку виявилось, що на п’ятнадцятому місяці повномасштабної війни українське небо захищено значно краще, аніж на її початку. Sky News цитують британського військового аналітика Філіпа Інгрема, який запевняє, що завдяки вдосконаленню ППО українці змусили росію майже відмовитись від застосування на полі бою авіації. «І якщо вдасться розширити цю бульбашку захисту неба до фронтових регіонів, російські пілоти змушені будуть відійти ще далі ― це додасть можливостей українцям в їхньому контрнаступі», ― підсумовує він.

Максимально збільшити допомогу Україні, зокрема військову, закликає редактор The Atlantic Daily, популярної щоденної розсилки видання The Atlantic, Том Ніколс. Він пише, що раніше був прихильником обережної допомоги Заходу, щоб не провокувати росію занадто і не давати їй приводів до ескалації та заяв, ніби з нею воює увесь західний світ. Утім, за понад рік після початку повномасштабного вторгнення «туман війни розсіявся»: російській пропаганді байдуже на факти, а світ остаточно побачив, що росіяни не воюють за власну безпеку чи заради міфічного порятунку «братів-слов’ян». «Зараз війна триває просто через путінську лють і бажання понівечити долі якнайбільшої кількості українців», ― пише Ніколс. Захід уже зрозумів, що до чого в цій війні, вважає він. А путін насправді усвідомив можливість поразки, адже про це не можна було не думати, спостерігаючи за «сміховинним московським парадом 9 травня, який наочно нагадував, що російська армія має купу проблем на фронті за тисячу кілометрів від Красної площі». На думку Ніколса, майбутній контрнаступ ― це шанс остаточно показати путіну, що його ідея захопити Україну зазнає фіаско, а щоб не ганьбитися ще більше, він має згортати свою кампанію. Тільки для цього Україні потрібно ще більше зброї ― і зараз найкращий час її надати, впевнений автор.

Новинна програма CNN 10 ― спеціальний проєкт CNN для учнів середньої школи ― підготувала сюжет про Україну. У ньому йдеться про українських жінок, чиї чоловіки перебувають на фронті та які опановують їхні професії. Зокрема, Тетяна з Павлограду стала шахтаркою. Вона й раніше працювала на шахті, але над землею. Тепер же через брак робочої сили погодилась, як до призову її чоловік, спускатися на сотні метрів під землю. Інша героїня сюжету ― Марія Кобець, яка стала ковалем. Кілька років тому вони з чоловіком купили ковальське обладнання, розраховуючи зробити цю справу своїм основним бізнесом. Безпосередньо із залізом працював чоловік Марії, а торік він пішов на фронт. Не стримуючи сліз, Марія каже, що фізична робота допомагає їй відволіктися від переживань за сімʼю ― хоча часто, стоячи за ковадлом, вона плаче. Новинну програму CNN 10 транслюють у багатьох американських школах, після чого вчителі обговорюють побачене з дітьми.

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