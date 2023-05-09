Нова технологія зображує сітківку ока в 10 разів детальніше, ніж раніше. Це допоможе вирощувати штучні клітини і лікувати хвороби очей

Учені використали нову техніку зображення сітківки ока — багаторазову непряму імунофлюоресцентну візуалізацію (4i) — і отримали у десять разів деталізованіше фото, ніж мали колись.

У дослідженні, опублікованому в науковому журналі Nature, пояснили, як зробили зображення: спочатку взяли знімок і пофарбували трьома флуоресцентними барвниками, які забарвлюють специфічні білки, змили їх і пофарбували трьома новими. Так повторювали знову й знову, а потім компʼютер обʼєднав усі зображення в одне з 53-ма позначеними типами білків.

Дослідники провели експеримент зі штучною сітківкою, вирощеною в лабораторії зі стовбурових клітин, які розвиваються дуже подібно до реальних.

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Використовуючи органоїди сітківки, команда вчених показала, як цей вид деталізованих зображень можна використовувати для вивчення розвитку людини. Вони продемонструвати сітківку на різних етапах її 39-тижневого розвитку.

Надалі вчені планують застосовувати нову техніку на органоїдах сітківки у разі хвороби очей, наприклад, пігментного ретиніту, дегенеративного захворювання, яке може призвести до сліпоти, аби вивчати, як прогресує хвороба, та знайти нові способи її лікування.