Росіяни атакували Україну 141 дроном. Скільки збила ППО

У ніч на 6 березня росіяни атакували Україну 141 ударним БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і безпілотниками інших типів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Дрони летіли з Росії — Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, а також з тимчасово окупованої території Криму — Гвардійське, Чауда. Близько 100 дронів — «шахеди».

Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО знешкодила 111 російських дронів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовані влучання 24 ударних БпЛА в 16 місцях, а в одному місці впав збитий. На Дніпропетровщині троє людей поранені внаслідок нічної російської атаки.

1 5







Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

У місті Нікополь поранені 16-річна дівчина, жінка 55 років і чоловік 66 років. Рятувальники доправили дівчину до безпечного місця і передали медикам. Пошкоджені багатоповерхові й приватні будинки, інфраструктура, адміністративні будівлі, підприємство і транспорт, повідомили в ДСНС.

У Кривому Розі через російські удари виникли пожежі. Пошкоджені багатоповерхівка, ліцей, підприємство та об’єкт інфраструктури. Усі пожежі ліквідували, на місці працювали психологи ДСНС.