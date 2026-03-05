Уряд Фінляндії пропонує скасувати повну заборону на ядерну зброю у країні

Уряд Фінляндії пропонує внести зміни щодо ядерної зброї до Закону про ядерну енергетику та Кримінального кодексу. Чинні норми забороняють будь-який імпорт ядерних пристроїв до Фінляндії, а також їх перевезення, постачання та володіння у Фінляндії — проєкт скасовує цю заборону.

Про це повідомило Міністерство оборони країни.

Метою зміни називають необхідність забезпечити оборону Фінляндії як частини НАТО та повністю використовувати можливості стримування Альянсу. Більшість держав-членів НАТО не мають жодних правових перешкод для завдань зі стримування і оборони НАТО.

Міноборони зазначає, що Фінляндія не прагне мати ядерну зброю на своїй території, НАТО теж не планує цього. Запропонована поправка не вплине на ядерні навчання НАТО, оскільки під час таких навчань ядерну зброю не переміщують.