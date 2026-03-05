«Карпатська джерельна» виявилась не з Карпат. АМКУ оштрафував виробника мінеральної води на понад 9 млн грн

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував виробника «Карпатської джерельної» на 9,4 мільйона гривень, бо виявилося, що вода не з Карпат.

Про це повідомила пресслужба АМКУ 5 березня.

Комітет встановив, що ТОВ «Карпатські мінеральні води» поширювало неправдиву інформацію про походження мінеральної води «Карпатська джерельна».

Компанія роками оформлювала етикетку продукції та сайт так, що здавалося, ніби вода походить з українських Карпат. Але насправді Південно-Струтинське родовище та село Струтин на Львівщині, звідки видобувають воду, до Карпат не належать.

Справу порушили за заявою споживача. Під час розгляду АМКУ також провів опитування, яке показало, що через назву, зображення гір і позначку «Карпати» на етикетці покупці могли вважати, що вода має карпатське походження. Це могло дати виробнику неправомірну конкурентну перевагу.

Компанію зобов’язали припинити порушення. У ТОВ «Карпатські мінеральні води» пообіцяли змінити дизайн етикетки й уточнити, що «Карпатська джерельна» — це лише торгова марка, а не вказівка на регіон походження. Наразі продукцію з оновленим оформленням ще не випустили в продаж.