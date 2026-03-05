Як позов Росії до суду ЄС може вплинути на «репараційний кредит» для України. Світові медіа про російсько-українську війну 5 березня

Росія подала позов до Генерального суду Європейського Союзу, щоб оскаржити замороження своїх активів і зірвати плани європейських лідерів використати ці гроші для допомоги Україні, пише TVP World. Торік у грудні ЄС заблокував ці кошти за статтею 122 Договору про функціонування ЄС, яка дозволяє ухвалювати рішення кваліфікованою більшістю голосів замість одностайності. Російський Центробанк заперечує голосування кваліфікованою більшістю і заявляє, що правила ЄС забороняють безстрокове заморожування переказу його активів, а також стверджує, що «правила ЄС порушують основні та невід’ємні права на доступ до правосуддя».

Однак юристи, опитані TVP World, вважають цей позов слабким і пояснюють його політичними мотивами: Москва хоче ускладнити дискусії в ЄС про використання російських активів для підтримки України або як застави для «репараційного кредиту». Розгляд справи може тривати два-три роки і створить додаткові політичні та юридичні перепони для європейських урядів, йдеться у статті. «Цю скаргу слід розглядати як типовий елемент російської пропаганди. Вона спрямована на те, щоб перешкодити подальшим санкціям, включно з потенційною конфіскацією російських активів та підтримкою України їхнім коштом», — каже Єнджей Яхіра, спеціаліст з міжнародного права, який представляв клієнтів у Генеральному суді ЄС.

Росія слабшає на світовій арені, але водночас намагається використати нову кризу на Близькому Сході у власних інтересах, пише The Washington Post. За словами високопосадовців з України та Європи, Кремль поступово втрачає союзників і майже не допомагає їм. Однак Москва зважує потенційні вигоди, йдеться в статті. Якщо США втягнуться у довгу війну на Близькому Сході, це може відвернути їхню увагу та ресурси від України. До того ж через атаки на Іран зросли світові ціни на нафту, що грає на руку російській економіці. Попри ослаблення впливу, Москва хоче зберегти роль у регіоні: Путін телефонує лідерам країн Перської затоки та намагається позиціонувати Росію як можливого посередника між США та Іраном.

