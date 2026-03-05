У Польщі затримали 91 українця, які перебували в країні нелегально

У Польщі правоохоронці затримали понад 140 іноземців, які перебували в країні нелегально. Серед них — 91 громадянин України.

Про це повідомили міністр внутрішніх справ Марцін Кєрвінський та польська поліція.

Поліція та прикордонники 2—3 березня провели близько 1 800 перевірок у місцях проживання та роботи мігрантів. Під час операції загалом затримали 147 іноземців, щодо яких видали ордери на арешт.

Крім 91 українця, правоохоронці затримали 14 громадян Грузії, вісім білорусів, трьох молдован, двох росіян і 29 громадян інших країн.

Прикордонники вже почали понад 110 процедур депортації. Основними підставами для повернення стали перевищення дозволеного терміну перебування, нелегальна робота, загроза громадській безпеці та попередні кримінальні правопорушення на території ЄС.