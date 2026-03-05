Китай знизив ціль економічного зростання до 4,5—5% — це найнижчий показник із 1991 року

Китай цього року встановив ціль економічного зростання на рівні 4,5—5%. Це найнижчий орієнтир із 1991 року.

Про це повідомляє BBC.

Показник оприлюднили під час найбільших щорічних політичних зборів країни, де керівництво Китаю визначає ключові економічні та політичні пріоритети. У 2020 році уряд взагалі не визначав ціль через пандемію COVID-19.

Деталі щодо цілі та економічних завдань містяться у звіті, який представив прем’єр-міністр Китаю Лі Цян. Повний текст нового п’ятирічного плану розвитку економіки до 2030 року делегати мають затвердити наприкінці зборів.

За словами Лі Цяна, влада планує інвестувати в інновації, високотехнологічні галузі та наукові дослідження, а також стимулювати внутрішнє споживання. У Пекіні побоюються, що слабкий попит усередині країни робить економіку занадто залежною від експорту.

У звіті також передбачили понад 100 великих проєктів у сферах науки й технологій, транспорту та енергетики, які мають розширити промисловий потенціал країни.