Росія атакувала Україну 155 БпЛА. Скільки збила ППО

У ніч на 5 березня росіяни атакували Україну 155 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Дрони летіли із напрямку Росії — Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та тимчасово окупованого Криму — Гвардійське, Чауда. Близько 100 безпілотників — «шахеди».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО знешкодила 136 російських БпЛА.

Зафіксовані влучання 18 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих на трьох локаціях.

Двоє людей дістали поранень внаслідок російських атак на Дніпропетровщині — чоловіки 38 і 45 років у Верхівцевому Камʼянського району. Росія била по області безпілотниками, артилерією та авіабомбами, повідомили в ОВА.

У Кривому Розі після атаки виникли пожежі, пошкоджена інфраструктура. У Покровській громаді загорівся приватний будинок, на Нікопольщині також понівечена оселя.