Reuters: Катар зупиняє виробництво скрапленого газу через удари Ірану. На перезапуск піде кілька тижнів

У середу, 4 березня, Катар повністю припинив виробництво скрапленого природного газу (СПГ). Повернення до нормальних обсягів виробництва та експорту може зайняти щонайменше місяць.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела, обізнані із ситуацією.

Катарська компанія QatarEnergy, що є одним з найбільших у світі постачальників СПГ, цього тижня припинила видобуток газу через атаку з боку Ірану. 4 березня QatarEnergy оголосила форс-мажор — компанія не може виконувати свої зобовʼязання через воєнні дії та атаки на виробничі потужності.

За даними Reuters, після зупинки заводу в місті Рас-Лаффан, де розташовані основні потужності зі скраплення газу, перезапуск виробництва буде неможливим щонайменше протягом двох тижнів. Ще стільки ж знадобиться, щоб підприємства поступово вийшли на повну потужність.

Катар є одним з найбільших експортерів СПГ у світі. Він забезпечує приблизно 20% світових поставок через Ормузьку протоку, де судноплавство майже зупинилося через удари Ізраїлю та США по Ірану.

Іран атакує Ізраїль й американські бази у країнах Близького Сходу. Також під іранські обстріли потрапляє цивільна інфраструктура країн Перської затоки.