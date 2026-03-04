Словаччина може припинити постачання аварійної електроенергії Україні. Остаточне рішення за Мінфіном

Уряд Словаччини схвалив рекомендацію розірвати угоду про аварійні постачання електроенергії Україні. Тепер рішення має ухвалити міністр фінансів Ладіслав Каменицький.

Про це пише словацьке медіа Dennik N.

Мінфін на чолі з Каменицьким керує державною компанією SEPS — постачальником електроенергії. Ухвалити рішення, чи дотримуватися рекомендації, міністр фінансів має 5 березня.

Таку пропозицію вніс на засіданні уряду прем’єр-міністр Роберт Фіцо. Напередодні він уже просив SEPS припинити постачання електроенергії через те, що Україна не відновила нафтопровід «Дружба».

Транзит через «Дружбу» зупинили з кінця січня 2026 року, після російських атак. Голова «Нафтогазу» Сергій Корецький розповів FT, що внаслідок удару виникла масштабна пожежа. Її гасили 10 днів, на обʼєкті пошкоджено обладнання, кабелі, трансформатори тощо.

У тому ж матеріалі FT з посиланням на джерела писала, що країни ЄС закликають Україну надати доступ до нафтопроводу «Дружба» — аби переконатися, що він відновлюється.

Водночас Угорщина й Словаччина, які через «Дружбу» отримували переважну більшість нафти, заявляють, що Україна блокує нафтовий шлях «із політичних міркувань». Україна це заперечує.