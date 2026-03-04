Церемонію відкриття Паралімпіади бойкотують вже 11 країн і ЄС. Причина — російські й білоруські прапори

Церемонію відкриття XIV Зимових паралімпійських ігор в Мілані бойкотуватимуть 11 країн і Європейський Союз. Причина в тому, що Міжнародний олімпійський комітет дозволив російським і білоруським атлетам виступати під своїми прапорами і гімнами.

Що передувало

Росію та Білорусь відсторонили від паралімпійських змагань після вторгнення Росії в Україну у 2022 році. У 2023 році запровадили часткову заборону — спортсменам дозволили виступати в нейтральному статусі.

У вересні 2025 року Міжнародний паралімпійський комітет скасував заборону на участь спортсменів із Росії та Білорусі в Іграх. Утім, чотири міжнародні федерації, які відповідають за всі шість видів спорту на зимовій Паралімпіаді, вирішили зберегти свої обмеження.

Але в грудні Росія та Білорусь виграли апеляцію проти Міжнародної федерації лижного спорту та сноубордингу в Спортивному арбітражному суді, що дозволило їхнім спортсменам виступати й набирати рейтингові очки.

18 лютого стало відомо, що шестеро російських і четверо білоруських спортсменів отримали запрошення на Ігри, їм дозволили виступати під прапорами своїх країн. Це буде перший випадок, коли російський прапор майорітиме на Паралімпійських іграх із часів Сочі-2014 — спершу це заборонили через державну допінгову програму країни, а згодом через вторгнення Росії в Україну у 2022 році.