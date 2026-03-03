У Києві зима 2025—2026 стала найхолоднішою за останні 15 років

У Києві зима 2025—2026 років стала найхолоднішою за останні півтора десятиліття. Середня температура повітря за сезон опустилася до -4 °C.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними обʼєднаної гідрометеорологічної станції «Київ», середня температура цієї зими була на 1,5 градуса нижчою за кліматичну норму. Востаннє подібні показники у столиці фіксували взимку 2010—2011 років, коли середня температура становила -4,2 °C.

Метеорологи зазначають, що майже всі зимові місяці були холоднішими за норму. Єдиним винятком став грудень. Найбільше відхилення від середніх багаторічних показників зафіксували у січні — температура була нижчою за норму на 4,4 градуса.

Найхолоднішим днем цієї зими стало 10 лютого — тоді температура в столиці опустилася до -20,2 °C. Натомість найтепліше було 10 грудня — стовпчики термометрів піднялися до +9,3 °C.

За зиму в Києві випало 112 мм опадів — це 91% від кліматичної норми, тобто трохи менше, ніж зазвичай.