Андрій Єрмак став головою комітету при Національній асоціації адвокатів України, який займатиметься захистом постраждалих від війни

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак очолив новостворений Комітет з питань захисту постраждалих від збройної агресії проти України при Національній асоціації адвокатів України.

Про це йдеться на сайті асоціації.

Ця структура працюватиме над забезпеченням правового захисту жертв війни, формуванням механізмів компенсації та правовим супроводом процесу відновлення держави в межах євроінтеграції.

Національна асоціація адвокатів України є недержавною та некомерційною організацією, метою якої є розвиток і зміцнення адвокатури в Україні.

Що передувало

Андрій Єрмак очолював Офіс президента з лютого 2020-го до листопада 2025 року.

Президент Володимир Зеленський повідомив про його звільнення 28 листопада. Вранці того ж дня правоохоронці прийшли з обшуками до Єрмака. Кореспондент Financial Times у Києві Кристофер Міллер писав, що обшуки в Єрмака повʼязані з розслідуванням «Мідас» — справою про корупцію в «Енергоатомі».

Раніше нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк стверджував, що Єрмак фігурує на «плівках Міндіча» під кодовим іменем «Алі Баба».

На наступний день після своєї відставки Андрій Єрмак заявив, що «не хоче створювати проблем для Зеленського» і вирушає на передову. Він не уточнив, коли і як планує це зробити.