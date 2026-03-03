На лівому березі Києва поступово відновлюють роботу електротранспорту. Коли запустять усі маршрути

З 3 березня на лівому березі Києва почали відновлювати роботу електротранспорту.
Про це повідомили в КМДА.
Роботу вже відновили:
- трамваї №№ 4, 5, 22, 23, 27, 28, 29, 32, 33, 35;
- тролейбуси №№ 29, 30, 31, 37, 43, 47, 50, 50-К.
При цьому дублюючі автобуси сьогодні ще курсуватимуть на лініях.
Якщо завтра ситуація буде стабільною — на рух вийдуть усі маршрути за звичним розкладом.
- Весь наземний електротранспорт у столиці зупинився 13 січня через масовану атаку росіян по енергетиці. На правому березі його рух почали відновлювати з 26 лютого.