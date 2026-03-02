Paramount обʼєднає стримінгові сервіси HBO Max і Paramount+

Компанія Paramount об’єднає стримінгові сервіси Paramount+ і HBO Max в одну платформу після придбання Warner Bros за $110 мільярдів.

Про це пише Bloomberg.

Компанія очікує, що угоду, яку офіційно підписали 27 лютого, закриють у ІІІ кварталі. Вона стала результатом кількамісячних зусиль генерального директора Paramount Девіда Еллісона, який прагнув придбати легендарну голлівудську студію та пов’язані з нею активи — зокрема HBO, CNN і TNT.

Еллісон заявив під час розмови з інвесторами, що компанія не планує скорочувати виробництво контенту, а угода є «проконкурентною, проспоживчою і на користь творчої спільноти». Paramount планує випускати по 15 фільмів на рік від кожної студії — щонайменше 30 стрічок щороку загалом.

Фінансовий директор Paramount Денніс Чінеллі повідомив, що у 2026 році компанії разом очікують отримати $69 мільярдів доходу і приблизно $18 мільярдів прибутку до сплати відсотків, податків та амортизації. Сукупний чистий борг об’єднаної компанії становитиме $79 мільярдів.

Еллісон зазначив, що бренд HBO збережуть навіть після об’єднання стримінгових платформ.

Також він наголосив на масштабності спортивного портфеля об’єднаної компанії: вона матиме права на трансляції матчів Національної футбольної ліги (NFL), турнірів Ultimate Fighting Championship (UFC), March Madness, PGA Tour і Олімпійських ігор у Європі. Еллісон додав, що угода з UFC на $7,7 мільярда, укладена минулого літа, дає змогу транслювати події на каналі TNT, що належить Warner Bros.