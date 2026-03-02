Новини

Поліція зможе евакуювати дітей із зони активних бойових дій без згоди їхніх батьків — Зеленський підписав закон

Автор:
Ольга Березюк
Дата:

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 12353, який дозволяє поліції евакуювати дітей без згоди їхніх батьків з територій активних бойових дій.

Про це йдеться в картці закону на сайті Ради.

Як ухвалюють рішення про обов’язкову евакуацію:

  • евакуацію оголошують військові адміністрації за поданням військового командування;
  • дітей евакуює поліція разом з одним з батьків або законним представником;
  • примусову евакуацію дітей погоджують із Координаційним штабом;
  • якщо батьки відмовляються виїжджати з небезпечної зони, дітей може евакуювати поліція, а потім передати органам опіки.