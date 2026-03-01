Зеленський: За зиму росіяни запустили по Україні майже 19 000 ударних дронів, більшість з них — «шахеди»

За три місяці зими російські війська випустили по Україні понад 14 670 керованих авіабомб, 738 ракет і майже 19 000 ударних дронів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Крім того, лише за останній тиждень Росія застосувала проти України понад 1 720 ударних дронів, майже 1 300 керованих авіаційних бомб і більш ніж 100 ракет різних типів.

Більшість із запущених дронів — це російсько-іранські ударні БпЛА Shahed.

«Це ті самі дрони, які зараз іранський режим запускає по країнах на Близькому Сході. Злу потрібно протидіяти в будь-якій частині світу. Коли у США і партнерів є достатньо рішучості, навіть найкривавіші диктатори зрештою платять за свої злочини», — зазначив Зеленський.

Президент додав, що попри все українці пройшли цю складну зиму, «коли Росія навіть не намагалася знайти виправдання своїм звірячим ударам по цивільній критичній інфраструктурі».