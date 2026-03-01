У Бельгії вночі перехопили танкер російського тіньового флоту

Військові Бельгії вперше затримали танкер російського тіньового флоту.

Про це 1 березня повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен.

Операцію Збройних сил Бельгії за підтримки Франції назвали «Синій порушник». Наразі судно супроводжують до порту Зебрюгге, де його конфіскують.

«Чудова робота», — написав Франкен у Х.

Оновлено о 13:20. Міністр закордонних справ України Андрій Себіга привітав «рішучий крок Бельгії, яка заарештувала нелегальний танкер російського тіньового флоту» і подякував за це бельгійській владі та військовим.

«Такі рішучі та виправдані дії необхідні для того, щоб позбавити Росію ресурсів для продовження агресії та воєнних злочинів проти України. Бельгія вкотре демонструє лідерство у зміцненні безпеки Європи», — наголосив Сибіга.

Окремо він подякував Франції та французьким військовим «за їхню важливу роль у цій операції».

«Франція вже нещодавно продемонструвала лідерство, вживши рішучих дій проти тіньового флоту Росії... Ми закликаємо всіх партнерів наслідувати цей приклад, рішуче протидіяти тіньовому флоту Росії за допомогою санкцій і конкретних дій і просувати мир силою», — додав україснький міністр.

Наприкінці січня Військово-морські сили Франції також зупинили в Середземному морі танкер, що прямував з Росії, перебував під міжнародними санкціями та, ймовірно, ходив під фальшивим прапором.

Що відомо про тіньовий флот РФ

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. Уже в січні 2026 року Євросоюз оголосив про зниження ціни на російську нафту до $44,1 за барель із 1 лютого 2026 року.

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. Це флот старих танкерів, які вимикають маячки, щоб їх не бачили системи стеження. Оперує цими танкерами здебільшого російська державна компанія «Сучкомфлот».

За підрахунками The Guardian від вересня 2023 року, тіньовий флот Росії налічує приблизно 600 суден, які забезпечують 70% російського нафтового експорту і майже 10% світового флоту «мокрих вантажів». З його допомогою РФ транспортує орієнтовно 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю.