У Норвегії затримали 17-річного хлопця за підозрою в підготовці атаки на базу НАТО

У Норвегії затримали 17-річного підлітка, якого підозрюють у підготовці теракту на військовому об’єкті НАТО.

Про це повідомив норвезький мовник NRK.

Служба безпеки поліції Норвегії заявила, що хлопця затримали в регіоні Ругаланн. За версією слідства, він міг планувати вибух на базі НАТО в районі Ятто поблизу Ставангера — там розташований об’єднаний центр військових дій Альянсу.

Підлітка допитували близько п’яти годин, після чого суд у Саннесі взяв його під варту на два тижні. Прокуратура заявила, що існує ризик знищення або приховування доказів, якщо підозрюваного залишити на волі.

За інформацією NRK, хлопець захоплювався ідеями екстремістського угруповання «Ісламська держава», підтримував його та навіть приносив прапор організації до школи. Слідчі вважають, що саме це могло вплинути на його наміри.

Під час розслідування вилучили кілька речових доказів, зокрема дві флешки. Їхній вміст правоохоронці не розголошують. Адвокат Кнут Лерум заявив, що його підзахисний не визнає провини, розслідування триває.