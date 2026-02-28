Україна ввела санкції проти поштових сервісів РФ, які працюють на окупованих територіях

Президент Володимир Зеленський ввів санкції проти російських поштових сервісів, які працюють на окупованих територіях.

Про це повідомила пресслужба ОП.

Йдеться про 10 російських транспортно-логістичних підприємств, що доставляють вантажі на окуповані території та здійснюють логістичну підтримку російських військ.

До санкційного списку також увійшли поштові оператори, які використовують захоплену інфраструктуру «Укрпошти» і не лише видають пенсії, а й незаконно оформляють паспорти та повістки.

Під санкціями й поштові оператори, які в обхід санкцій утворили канали так званого паралельного імпорту товарів подвійного призначення (електроніка, дрони).