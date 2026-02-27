Росіяни підірвали дамбу біля Костянтинівки на Донеччині. Україна направила листа до ООН

Російські війська підірвали дамбу біля Костянтинівки Донецької області. Це створює загрозу гуманітарної катастрофи.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
За його словами, підрив дамби може призвести до підтоплення населених пунктів, руйнування критичної інфраструктури та систем життєзабезпечення, знищення доріг і мостів, отруєння ґрунтів і загибелі цілих екосистем.
Лубінець нагадав, що відповідно до норм міжнародного гуманітарного права дамби користуються особливим захистом — їхнє знищення категорично заборонене. Тож дії Росії — це воєнний злочин і грубе порушення Женевських конвенцій.
Обмудсман уже направив листа до Організації Обʼєднаних Націй з вимогою надати чітку міжнародну правову оцінку діям росіян.
«Світ не має права мовчати. Безкарність за подібні злочини означає нові трагедії. Росія повинна відповідати за кожен свій злочин!» — підкреслив Лубінець.
- 25 лютого проєкт DeepState повідомляв, що росіяни скинули на дамбу під Костянтинівкою тритонний КАБ. У результаті вода дійшла до траси Дружківка — Костянтинівка. Тепер там неможливо проїхати. Повністю логістика не зупинена, але суттєво ускладнена.