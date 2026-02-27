«Війна може тривати роками, але час не на боці Кремля». Світові медіа про російсько-українську війну 27 лютого

Трамп із його наполегливістю вмовити Путіна припинити війну нагадує людину, з якою Гуллівер (з роману Джонатана Свіфта «Мандри Гуллівера») зустрівся під час своїх подорожей: той витратив «вісім років на проєкт з вилучення сонячних променів з огірків», пише оглядач The Washington Post Джордж Ф. Вілл. Він вважає, що Трамп неправильно розуміє дві речі про Росію і Путіна. Перша — чим більше крові та коштів російський диктатор витрачає на війну в Україні, тим більше він хоче перемогти, щоб виправити свою помилку. Війна мала продемонструвати силу Росії та нібито «штучність» України. Натомість вона показала слабкість російської армії й тільки посилила українську національну єдність, зауважує оглядач. Друга — Заходу вигідніше не домовлятися з Кремлем на умовах, які дадуть тому перепочинок, а навпаки — допомагати Україні й далі виснажувати російську армію та економіку. Бо якщо Росія відчує успіх, це лише наблизить нові війни, пише Джордж Ф. Вілл.

Війна може тривати роками, але списувати Україну з рахунків зарано: нині баланс сил формально на користь Росії, та це не означає стратегічної переваги в довгостроковій перспективі, каже дослідник Французького інституту міжнародних відносин Дімітрі Мінік в інтерв’ю Le Monde. За його словами, Росія поки що здатна компенсувати втрати, бо має більші людські резерви, ніж Україна. Але ці втрати зростають експоненційно з кожним роком — і саме тут, на думку дослідника, час працює не на Кремль. Мінік підкреслює, що війна вже призвела до ослаблення Росії як глобального гравця: Москва не змогла ефективно захистити своїх партнерів, зокрема у Венесуелі, Сирії чи Ірані. Ба більше, Росія не змогла реально протистояти діям Дональда Трампа, хоча саме жорсткий і односторонній стиль американської політики Кремль роками критикував.

