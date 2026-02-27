Правоохоронці викрили схему крадіжки 50 млн грн на відновленні Трипільської ТЕС

СБУ, Нацполіція та прокуратура викрили схему розкрадання державних коштів на відновленні Трипільської ТЕС після російських обстрілів.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, до схеми причетні керівники двох підрядних компаній, які виконували будівельно-монтажні роботи на ТЕС. У 2023—2025 роках компанії отримали держзамовлень на понад 500 мільйонів гривень.

Підрядники завищували ціни на будматеріали й обладнання: наприклад, купували у підконтрольних фірмах на 30% дорожче за ринок, а різницю розподіляли між собою. Через це майже 50 мільйонів гривень або переводили на рахунки їхніх компаній, або брали готівкою.

Під час обшуків у фігурантів вилучили компʼютери, телефони, документи та понад 19 мільйонів гривень готівкою. Про підозри вже повідомили шістьом людям — трьом організаторам, двом керівникам компаній та їхньому спільнику. Їм загрожує до 12 років тюрми.