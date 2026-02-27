Netflix відмовився купувати Warner Bros., натомість студію готовий викупити Paramount

Netflix вирішив не купувати медіаконгломерат Warner Bros. Discovery. У компанії кажуть, що остання пропозиція Paramount зробила угоду занадто дорогою і невигідною.

Про це пише Bloomberg.

Замість цього Netflix планує інвестувати майже $20 мільярдів у свій стримінговий бізнес цього року. Після оголошення про те, що компанії не купуватиме Warner Bros., акції Netflix зросли на 13%, натомість акції Warner Bros. впали, бо інвестори більше не очікують аукціону.

У грудні Netflix підписав угоду на $82,7 мільярда на купівлю студії та стримінгового бізнесу Warner Bros., але Paramount робила зустрічні пропозиції, а торги залишалися відкритими. Наприкінці торгів Warner Bros. визнала пропозицію Paramount про $31 за акцію найкращою.

Paramount планує придбати кабельні мережі Warner Bros., такі як CNN і TNT, і вже отримала $57,5 мільярда фінансування від банків та інвесторів для завершення угоди. Компанія також готова заплатити Warner Bros. $2,8 мільярда, щоб покрити витрати Netflix за скасування угоди, і $7 мільярдів, якщо регулятори не схвалять угоду.

Сенат США планує слухання щодо покупки Warner Bros., а деякі політики, як-от сенаторка Елізабет Уоррен, критикують злиття через можливе підвищення цін і менший вибір контенту для глядачів.