Афганістан почав наступ на Пакистан, а той у відповідь атакував афганську столицю

Увечері 26 лютого Афганістан заявив, що розпочав широкомасштабну наступальну операцію проти пакистанських військових центрів та обʼєктів. У відповідь Пакистан атакував військові обʼєкти талібів.

Про це пише «Радіо Свобода».

Афганський наступ почався вздовж лінії Дюранда — нестабільного кордону, що проходить через традиційні території племен пуштунів і белуджів.

Міністерство оборони країни заявило про вбивство 55 пакистанських силовиків, а також про захоплення двох баз і 19 прикрдонних постів.

Вранці Пакистан атакував військові обʼєкти в Кабулі, а також у провінціях Кандагар і Пактія. Прессекретар премʼєр-міністра Пакистану Мошарраф Заїді стверджує, що в атаках загинули 133 таліби, ще 200 зазнали поранень, хоча Кабул заперечує будь-які жертви.

Ці взаємні атаки стались після того, як 22 лютого Пакистан атакував кілька афганських провінцій, внаслідок яких загинули щонайменше 18 людей. Пакистан заявив, що завдав цих ударів по семи обʼєктах бойовиків на території Афганістану як «відплату» за недавні теракти, які, за його словами, здійснили екстремісти, що базуються в Афганістані.

Афганістан звинувачення відкидає та заперечує заяви, що він надає притулок пакистанським талібам — відгалуженню афганських талібів, яке діє окремо.