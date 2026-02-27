Росіяни атакували Україну 187 БпЛА. Скільки збила ППО

У ніч проти 27 лютого росіяни атакували Україну 187 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та інших типів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Дрони летіли з Росії — з Брянська, Орла, Шаталова, Приморсько-Ахтарська, а також з тимчасово окупованого Криму — з Гвардійського. З них близько 120 — «Шахеди». ППО знешкодила 165 російських цілей на півночі, півдні та сході країни.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовані влучання 20 ударних БпЛА в 14 місцях.

Зокрема, на Одещині внаслідок чергової російської атаки постраждали двоє людей, серед яких — дитина. Зафіксовані пошкодження будинків, дитячого садка, повідомили в ДСНС.

На Харківщині рятувальники дістали з-під завалів тіло чоловіка в Купʼянському районі, також постраждала жінка. Будинок повністю зруйнований, заявили в ДСНС.

У Запоріжжі через російський удар травмовані 4 людини, зокрема підліток. Психологи ДСНС надали допомогу 8 людям, пожежі ліквідували.

Унаслідок обстрілу сталися пожежі у двох житлових будинках, господарчій споруді, також горіли легковий автомобіль і газопровід.