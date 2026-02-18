«Мединський — це лялька Путіна, він не має власної точки зору і завжди сумлінно звітує». Світові медіа про війну 18 лютого

«Коаліція охочих» має створити повітряний щит, здатний захистити українські міста, і запровадити гуманітарну базу як передумову для будь-яких переговорів з Росією. До цього закликає група істориків, громадських діячів і військових у статті для Le Monde. Неурядова організація «Ціна свободи» вивчала можливість створити над заходом України зону протиповітряної оборони, здатної перехоплювати російські ракети, керовані бомби та безпілотники. Цю ідею назвали «Небесний щит», а підтримали її кілька сотень експертів і високопоставлених офіцерів. Вона належатиме до компетенції збройних сил «Коаліції охочих». Також група вимагає зробити гуманітарні умови обовʼязковою передумовою будь-яких переговорів з Росією: допустити Червоний Хрест до всіх полонених, повернути депортованих дітей, звільнити цивільних заручників і припинити примусову русифікацію.

Читайте також матеріал NBC News про те, що новий раунд мирних переговорів між Україною і Росією в Женеві проходить складно, зокрема через головного переговірника Кремля — Володимира Мединського. «Мединський по суті є лялькою Путіна: у нього немає власної точки зору чи порядку денного, на нього можна просто покластися, що він буде вірно передавати послання Путіна та сумлінно звітувати», — сказав Марк Галеотті, директор консалтингової компанії Mayak Intelligence у Великій Британії, автор кількох книг про Путіна і військову історію Росії.

