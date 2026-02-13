Албанська акторка подала до суду на уряд за використання її образу для ШІ-міністерки

Акторка з Албанії Аніла Біша буде судитися з урядом країни за використання її обличчя та голосу для створення аватара віртуальної міністерки.

Про це пише Reuters.

У вересні 2025 року Албанія стала першою країною у світі, яка створила віртуальну міністерку. Її назвали Діеллою (Diella), що албанською означає «сонячне світло». ШІ-міністерка відповідає за всі державні закупівлі.

Для створення Діелли використали образ Аніли Біші, акторки кіно і театру. Вона стверджує, що ніколи не давала згоди на використання в такий спосіб свого зображення.

Акторка розповіла, що дозволила використати свій образ для створення віртуального помічника на основі ШІ для урядового вебсайту, але не для віртуального політика в команді премʼєр-міністра.

REUTERS/Florion Goga

За словами жінки, використання її обличчя для створення аватара ШІ-міністерки призвело до переслідувань в інтернеті й небажаної уваги на вулиці.

«Спочатку я здивувалася, посміхнулась і сказала, що це, мабуть, жарт. Тепер люди називають мене Діеллою і вважають ще одним міністром уряду. Люди, яким не подобається премʼєр-міністр, тепер ненавидять і мене», — розповіла Біші.

Через це жінка вирішила подати до суду на уряд своєї країни. Водночас уряд заперечує неправомірне використання її зображення.

«Позов є безглуздим, але ми раді можливості розв’язати це питання раз і назавжди в суді», — відповіла Reuters пресслужба уряду.

У понеділок, 16 лютого, суд має ухвалити рішення про те, чи зобов’язати уряд припинити використовувати її зображення. Адвокат акторки заявив, що Біша вимагає €1 млн компенсації.

«Закон говорить, що в разі порушення конфіденційності персональних даних штрафи для державних установ сягають €21 млн, тому наша вимога про €1 млн є розумною сумою», — сказав адвокат.