WSJ: Українські військові на навчаннях із союзниками «розгромили» війська НАТО за допомогою дронів

Під час навчань за участі військових країн НАТО українські бійці, які виконували роль противника, фактично розгромили війська Альянсу за допомогою дронів. Це стало шоком для західних військових і показало, що НАТО неготове до сучасної війни.

Про це пише Wall Street Journal.

У 2025 році в Естонії відбулися масштабні навчання під назвою «Їжак» (Hedgehog) за участі понад 16 тисяч військовослужбовців із 12 країн-членів НАТО. Долучилися й українські фахівці з безпілотних систем, зокрема бійці, відряджені з передової.

За одним зі сценаріїв навчань багатотисячна бойова група НАТО, зокрема британська бригада та естонська дивізія, мали здійснити наступ.

Однак підрозділи не врахували, що через масове застосування дронів поле бою стало повністю відкритим для спостереження, де будь-який рух чи розгортання техніки одразу виявляється і вона стає ціллю. Техніка й намети розміщувалися без належного маскування.

Команда українських військових приблизно з 10 людей, що діяла як умовний противник, під час маневрів застосувала систему управління полем бою «Дельта». Платформа в режимі реального часу збирає розвіддані, аналізує їх із використанням штучного інтелекту, визначає цілі та координує удари.

Так, українські військові за пів дня імітували знищення 17 одиниць бронетехніки та завдали ще 30 ударів по інших цілях.

Естонець Айвар Ганніотті, який очолював спільний естонсько-український підрозділ умовного противника чисельністю близько 100 людей, розповів, що вони застосували понад 30 дронів проти військ НАТО на площі менш ніж 10 км².

Ця кількість дронів приблизно вдвічі менша за ту, яка зараз є на фронті. Але навіть за менш ретельної розвідки, ніж у реальному житті, «не було можливості сховатися», додав Ганніотті.

«Ми досить легко знаходили машини та механізовані підрозділи, і нам вдалося досить швидко їх знищити за допомогою ударних дронів», — розповів естонський військовий.

Загалом, за його словами, результати навчань були «жахливими» для сил НАТО. Українсько-естонські сили противника змогли знищити два батальйони за день, тож «у межах навчань вони фактично більше не могли продовжувати бій».

Експерти зазначають, що ці навчання показали — Альянсу необхідно переглянути тактику, прискорити ухвалення рішень і вдосконалити координацію між підрозділами.

Кілька джерел WSJ розповідали історію одного командира, який спостерігав за навчаннями та зробив висновок: “We are f—.”

Видання додає, що Естонія вже почала адаптувати підготовку та військову доктрину до реалій «дронової епохи», тоді як в інших країнах НАТО, за оцінками учасників навчань, досі застарілі підходи. Навчання стали сигналом про потребу глибоких змін у структурі, підготовці й технічному оснащенні Альянсу, з огляду на досвід війни в Україні.