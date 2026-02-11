«Я не зраджу цих спортсменів». Світові медіа про російсько-українську війну 11 лютого

«Ось він стоїть, Владислав Гераскевич. Русяве волосся злегка розкуйовджене, на щоках легка щетина, він дивиться втомленими блакитними очима. І цей 27-річний хлопець саме зараз кидає виклик Міжнародному олімпійському комітету? Можливо, наймогутнішій інституції у світі спорту з мільярдними оборотами?». Так починається репортаж Der Spiegel з Кортіни дʼАмпеццо, де зараз проходять зимові Олімпійські ігри.

Причиною конфлікту став шолом атлета, на якому надруковано 20 портретів українських спортсменів, яких убила Росія. МОК забороняє цей жест, посилаючись на статтю про «політичну пропаганду», проте Владислав відмовляється знімати шолом. Для нього це не політика, а пам’ять про друзів та колег. Кореспондент видання Йонас Краус пише, що при зустрічі український скелетоніст Гераскевич не виглядає як типовий провокатор, але його рішучість непохитна. Він той, хто готовий відмовитися від медалі, щоб донести своє послання, зауважує Краус. «Я не зраджу цих спортсменів. Вони пожертвували своїм життям, і саме завдяки цій жертві я можу бути тут», — сказав Гераскевич журналістам після свого тренування сьогодні вранці.

Світ спорту, певно, ще ніколи не стежив за перегонами зі скелетону так уважно, як робитиме це завтра, пише Краус. Адже вранці стане зрозуміло, чи дозволить МОК українцю продовжити змагання у цьому шоломі, чи дискваліфікує його. Найімовірніше, останній варіант спричинить скандал — багато спортсменів уже висловили свою солідарність з українцем, підсумовує автор матеріалу.

Financial Times публікує матеріал про те, що Україна почала планувати проведення президентських виборів одночасно з референдумом щодо мирної угоди з Росією. Адміністрація Дональда Трампа наполягала на тому, щоб обидва голосування провели до 15 травня, інакше Київ ризикує втратити запропоновані гарантії США. За словами українських і європейських чиновників, які причетні до планування, та інших поінформованих джерел, Зеленський має намір оголосити план президентських виборів і референдуму 24 лютого — у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії. Про це також пише The Times із посиланням на заступницю керівника ОП Ірину Мудру. За її словами, президент доручив членам парламенту до кінця місяця знайти спосіб організувати голосування без внесення змін до Конституції країни.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще трьох матеріалів.