Reuters: ByteDance розробляє чип штучного інтелекту та веде переговори із Samsung про виробництво

Китайська компанія ByteDance, яка володіє TikTok, розробляє власний чип для штучного інтелекту та веде переговори із Samsung Electronics про його виробництво.

Про це агентству Reuters повідомили джерела, знайомі з переговорами.

За їхніми словами, ByteDance планує отримати тестові зразки чипів до кінця березня. Цього року компанія хоче виготовити щонайменше 100 тисяч чипів для ШІ-інференсу (роботи вже навчених моделей). Надалі виробництво можуть поступово збільшити до 350 тисяч одиниць.

Переговори із Samsung також стосуються доступу до чипів пам’яті, які зараз у дефіциті через глобальне розширення ШІ-інфраструктури, що робить угоду особливо привабливою, сказало одне з джерел.

Водночас речник ByteDance заявив, що інформація про власний чип компанії є неточною, але деталей не навів. У Samsung коментувати ситуацію відмовилися.

Розробка стала б важливим етапом для ByteDance, яка давно намагається створювати власні чипи для роботи своїх ШI-систем. Активний набір фахівців з розробки чипів компанія почала ще у 2022 році.

У червні 2024 року Reuters повідомляв, що ByteDance співпрацює з американським розробником чипів Broadcom над передовим ШI-процесором, а виробництво планували передати тайванській компанії TSMC.

Проєкт чипа з кодовою назвою SeedChip є частиною ширшої стратегії ByteDance з розвитку штучного інтелекту — від процесорів до великих мовних моделей. Компанія робить ставку на те, що ШI змінить її бізнеси, зокрема короткі відео, електронну комерцію та хмарні сервіси.