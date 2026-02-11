The Atlantic: Україна створила і протестувала лазерну систему ППО Sunray. Вона значно дешевша за іноземні аналоги

Українські інженери створили та успішно випробували новітню лазерну систему протиповітряної оборони під назвою Sunray. Вона може ефективно знищувати ворожі безпілотники та значно дешевша за західні аналоги.

Про це йдеться в матеріалі видання The Atlantic.

Журналіст Саймон Шустер, який був на випробуваннях, розповідає: установка виглядає як аматорський телескоп із камерами та може працювати навіть з даху звичайного пікапа. Вона безшумна і не випромінює видимого світла.

Під час демонстрації лазер зміг збити дрон. Шустер описує це так: «За лічені секунди дрон почав горіти, ніби в нього вдарила невидима блискавка, а потім упав на землю вогняною дугою».

Розробники кажуть, що створили систему приблизно за два роки, витративши кілька мільйонів доларів. Очікується, що одна установка коштуватиме кілька сотень тисяч доларів. Для порівняння: лазерну систему Helios від Lockheed Martin для ВМС США розробляли за контрактом на $150 мільйонів.

У статті наголошують, що власні розробки для України важливі через брак західних систем. Багато американської зброї переорієнтовують на Близький Схід, а європейські країни не поспішають віддавати свої комплекси протиповітряної оборони, які «колись можуть їм знадобитися для захисту власного народу від російських безпілотників».