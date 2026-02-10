Михайло Поплавський більше не очолює КНУКіМ

Михайло Поплавський більше не президент Київського університету культури і мистецтв — закінчився термін його контракту.

Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

«Коли одна людина очолює університет понад три десятиліття, це виходить за межі здорової управлінської змінюваності. Посада ректора — це строкова і виборна відповідальність перед академічною спільнотою. [...] На жаль, ми мали практику, яка дозволяла внаслідок різноманітних юридичних маневрів зберігати за собою посаду ректора чи значний вплив на університет, попри законодавчі обмеження», — зазначив він.

Лісовий наголосив, що університет культури повинен допомагати людям розуміти культуру та виховувати високі моральні стандарти.

«Натомість протягом років ім’я керівника неодноразово фігурувало в публічних матеріалах щодо звинувачень у харасменті», — додав міністр.

«Укрінформ» писав, що виконувачем обовʼязків президента університету призначили Ігоря Комарніцького — він професор кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу в закладі.

Поплавський і КНУКіМ

Михайло Поплавський був ректором КНУКіМу з 1995 по 2014 рік. Він також був народним депутатом IV, VIІ та VIII скликань.

У 2015-му Верховна Рада прийняла зміни в закон про вищу освіту, яким заборонила призначати ректорами тим нардепів, хто голосував за «диктаторські закони» 16 січня 2014 року (серед них був і Поплавський). У 2017 році цю норму скасував Конституційний суд.

Поплавський обійшов вимоги нового закону і став не ректором, а президентом КНУКіМ, водночас фактично зберігаючи керівництво університетом. У 2021 році він був переобраний на посаду президента, яку зберігав досі.

Поплавського неодноразово звинувачували в тому, що він експлуатував студентів для популяризації власної творчості. Лунали також звинувачення в сексуальних домаганнях.