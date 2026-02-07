Українська тенісистка Олійникова відмовилася тиснути руку суперниці з Угорщини, бо та їздила до Росії. Сіярто це не сподобалось

Українська тенісистка Олександра Олійникова відмовилися від рукостискання з угорською суперницею Анною Бондар.

Це сталося під час тенісного турніру WTA 250 в Румунії. Українка виграла у двох сетах з рахунком 6:4, 6:4 і вперше за свою карʼєру вийшла в чвертьфінал турніру.

Перед матчем вона попередила, що не братиме участі в традиційному спільному фото і не потискатиме руку суперниці з Угорщини Анні Бондар. У коментарі порталу «Великий Теніс України» Олійникова нагадала, що Бондар у грудні 2022 року їздила на турнір до РФ і прийняла оплату з коштів «Газпрому».

«З морального погляду це те саме, що поїхати грати турнір у нацистську Німеччину в 1941 році й отримати винагороду ювелірними прикрасами євреїв, знищених у таборах смерті Освенцим і Треблінка. Те саме зло — тільки 80 років потому», — додала українська спортсменка.

Олійникова додала, що готова змінити свою позицію щодо Бондар, якщо та публічно засудить війну Росії проти України.

На це зреагував голова МЗС Угорщини Петер Сіярто. Він назвав поведінку Олійникової «обурливою і скандальною» і заявив, що не можна змішувати спорт і політику.

«Жодна нормальна людина у світі не може повірити, що спортсмени несуть відповідальність за рішення політиків. Спроба дискредитувати Анну Бондар і згадка про нацистські паралелі швидше характеризують саму українську "спортсменку”», — зазначив угорський міністр.