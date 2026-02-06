Воєнна економіка Росії зараз стагнує — це працює на користь українських переговірників. Світові медіа про війну 6 лютого

Відключення Starlink для російських військ, яке SpaceX зробила на запит України, вже створило серйозні проблеми з фронтовим зв’язком у російської армії. Утім, який вплив це матиме на здатність Росії вести війну — стане зрозуміло пізніше, пише The New York Times. Видання називає це новим поворотом у майже чотирирічній війні, де ключову роль відіграє безперервна гонка за технологічну перевагу. Старший науковий співробітник Фонду Карнегі та військовий аналітик Майкл Кофман зазначає, що поки зарано оцінювати масштаб наслідків, але за скаргами росіян видно, що вплив однозначно є. Російські пропагандистські канали визнають, що втрата Starlink відкидає армію РФ на кілька років назад — до дротового інтернету, радіозв’язку та менш захищених технологій. За словами Кофмана, Росія все ще може частково компенсувати втрату за допомогою альтернативних засобів звʼязку, як-от наземний інтернет, оптоволоконні кабелі, мости Wi-Fi та розширювачі, які використовували раніше.

Після кількох років «військового буму» російська економіка нарешті стагнує — The Guardian аналізує, що це може означати для війни в Україні та російського диктатора Путіна. Перші санкції Заходу у 2022 році не призвели до очікуваного колапсу: Росія збільшила військові витрати, її ВВП виріс, а у 2025 році вона посідала дев’яте місце серед найбільших економік світу, обігнавши Канаду і Бразилію. Та подальше зростання зараз здається малоймовірним, пише видання. Ба більше, воно сповільнилося до мінімуму на тлі падіння цін на нафту — ключового джерела державних доходів. Проблеми Путіна з нафтою можуть бути лише тимчасовою невдачею, особливо якщо ціни на неї почнуть відновлюватися цього року, однак значно більше на російську економіку впливає довгострокова демографічна проблема. Населення Росії постійно скорочується — зі 145,5 мільйона у 2019 році до 143,5 мільйона у 2024-му. «Росія не має потенціалу для швидкого зростання», — сказав доктор Марек Домбровський, співробітник брюссельського аналітичного центру Bruegel.

До того ж, щоб закрити бюджетну діру, звичайні росіяни зараз змушені платити більше податків, а держава, зосереджена на війні, скорочує фінансування соціальних програм, освіти та охорони здоров’я, зазначає The Guardian. Водночас торгівля Росії з ключовими союзниками скорочується, кількість корпоративних банкрутств зростає, а дефіцит робочої сили є відчутним. Експерти, з якими поговорило видання, зауважують, що короткостроково Кремль ще може підтримувати війну завдяки податкам, націоналізації бізнесу та внутрішньому боргу, але довгострокові проблеми ставлять під сумнів стійкість російської воєнної економіки. Доказом цього є те, що Росія вперше за кілька місяців погодилася на мирні переговори з Україною. Видання підсумовує, що для українських переговірників зараз діє ключовий фактор — воєнна економіка Росії демонструє ознаки слабкості та не може тривати вічно.

